Ultima serata di “Positano Racconta”. Le parole di soddisfazione del sindaco Giuseppe Guida

Ultima serata della manifestazione “Positano Racconta” che ha riscosso grande successo e partecipazione di pubblico. Abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Guida: «E’ stata sicuramente una settimana molto intensa, una scommessa che abbiamo fatto in un momento particolare in cui non si avevano prospettive per il futuro. E’ andata molto bene e siamo estremamente soddisfatti. Tanti scrittori hanno partecipato regalandoci molti stimoli e tante idee che certamente ci serviranno per affrontare in modo vincente il prossimo futuro. Con queste prospettive credo proprio che ci sarà una seconda edizione il prossimo anno rendendolo sempre un festival itinerante che vuole valorizzare l’intero territorio di Positano.