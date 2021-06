Travolto da un\'auto a 33 anni, l\'addio a Tommaso: \'Il mio sole si è spento\' I funerali, domani, a Scafati

“Ciao papà” firmato il tuo piccolo Gabriele Maria Giovanni. È forse il saluto più straziante. E poi la mamma. “Il mio sole si è spento. Tommaso ha raggiunto in cielo il suo papà Salvatore”. Manifesti di dolore apparsi in città la morte di Tommaso Pirozzi, il giovane che ha perso la vita ieri notte, travolto da un’auto in corsa sull’autostrada poco prima di Salerno. Fissati i funerali che si svolgeranno, domani, martedì 15 giugno alle ore 16 presso la Parrocchia di San Francesco di Paola a Scafati. Uno stimato avvocato, che tutti conoscevano e a cui tutti volevano bene. A fine mese avrebbe dovuto affrontare il concorso per diventare notaio. Un tragico destino invece l’ha strappato per sempre alla vita. Aveva solo 33 anni. Il giovane è stato travolto, questa notte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra Fratte e Pontecagnano. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo è rimasto in panne con la propria auto e aveva deciso di attraversare a piedi la corsia all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte. E’ stato lì che un’auto l’ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo. Ora la salma è custodita all’obitorio dell’ospedale Ruggi di Salerno, fino a quando domani raggiungerà Scafati. Si era diplomato al Liceo Classico Pitagora di Torre Annunziata. Qualche anno fa aveva perso il padre. La mamma è una stimata dirigente scolastica di una scuola cittadina, mentre la sorella è stata vicesindaco di Pompei, nella giunta guidata dall’allora sindaco Nando Uliano. Anche l’attuale primo cittadino, Carmine Lo Sapio, si è espresso sulla morte del giovane: “Un’altra giovane vita strappata all’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità troppo presto. Tommaso era un ragazzo speciale. Sempre al servizio degli altri. Sempre pronto a dare il meglio di sé per la comunità pompeiana. Socialmente e politicamente attivo e coinvolgente”.

il corrierino