Tramonti, sabato i vincitori del Premio Tagliafierro. Ospiti Monica Sarnelli e Giuseppe Pisacane

Sabato 26 giugno 2021 saranno svelati i vincitori del Premio Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”, durante la cerimonia fissata per le 19,00 presso il Comune. L’appuntamento, che sarà in diretta sulla pagina facebook Premio Tagliafierro, avrà ospiti Monica Sarnelli, raffinata interprete della canzone napoletana la cui voce intona la sigla di Un Posto Al Sole, serie nella quale recita Giuseppe Pisacane, originario del territorio costiero. Con loro l’art director cinematografico Andrea Recussi. Modera il giornalista Alfonso Bottone. La premiazione sarà una nuova occasione per riflettere sull’arte e sul territorio, con artisti che hanno fatto delle radici parte del loro bagaglio professionale, e momento d’emozione con la scoperta di quale lavoro si sia distinto, ottenendo il premio.

Nel corso della cerimonia saranno dunque svelati i nomi dei vincitori della XV edizione. Il premio è diviso in quattro categorie (artisti professionisti, artisti amatoriali, scuole primarie, scuole secondarie) che si dividono ognuna in due sezioni: poesia l’una, arte e cinema l’altra. Per ognuna di esse c’è un primo classificato, che ha elaborato una poesia, un’opera d’arte o un cortometraggio sul tema “Le radici”, al quale sarà assegnato un premio in gettoni d’oro del valore di 750 o 400 euro a seconda della classe di partecipazione.

Il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda dichiara: “ Tramonti ha scelto di ripartire dalla cultura, con la XV edizione del Premio, perché è la cultura che racconta chi siamo e ci rende unici. Come era unico il nostro Pietro Tagliafierro, che ci ha lasciato in dono la bellezza del suo spirito con suoi versi, dei quali è un pubblicazione un nuovo volume inedito. ”

Per dare un forte segnale con la nuova edizione, ripresa dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il Premio Città di Tramonti Pietro Tagliafierro è stato volutamente incentrato sul tema “Le Radici”, perché è all’autenticità e alla vita slow dei borghi che si tende dopo il lockdown. Autenticità che Tramonti ha pronta da offrire. Come spiega il vicesindaco Vincenzo Savino “ Per questo motivo abbiamo intrecciato gli eventi del premio alla riscoperta del territorio, ad esempio realizzando un corto dedicato alla città trasmesso online, ambientando il concerto in streaming di Sal Da Vinci nel chiostro del Convento di San Francesco. Attraverso i social abbiamo mostrato ad una vasta platea le nostre bellezze. Bellezze slow, come è slow la poesia. Si tratta di spazi di meditazione simili: la pagina stampata da un lato, gli spazi del polmone verde della Costiera Amalfitana dall’altro.”

Conclude l’assessore agli eventi Assunta Siani: “ Ripartenza, cultura, radici ci parlano di identità. Come città, abbiamo legato questi eventi all’identità forte del Polmone Verde della Costiera Amalfitana, con le tradizioni e le particolarità delle quali siamo fieri e che ci permettono di aggiungere esperienze naturalistiche e tradizionali al ventaglio di offerte del territorio, arricchendolo. ”

Il Premio Tagliafierro è promosso dal Comune di Tramonti, Everlive Italia, con la direzione artistica di Rossano Giordano ed è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.

Il Premio

L’idea di istituire questo premio, che nel 2021 è alla sua XV edizione, è nata dai ragazzi del Servizio Informagiovani, ispirata dalla vicenda di un loro coetaneo disabile volato in cielo in giovanissima età, che amava scrivere poesie: Pietro Tagliafierro. L’esempio del giovane Pietro, che nella poesia aveva trovato la via per superare le difficoltà della sua vita, continua a dimostrare anno dopo anno, grazie a quest’evento, che la via dell’arte non è preclusa a nessuno. Valori che il Comune ha sposato promuovendo il premio ogni anno.

Come tutti gli anni, in occasione della cerimonia conclusiva, il Comune di Tramonti ospiterà autorità, artisti, giornalisti e scrittori. Negli scorsi anni la Cerimonia di Premiazione è stata omaggiata da personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo tra i quali Maurizio De Giovanni, Giampiero Mughini, Maria Concetta Mattei, Vladimir Luxuria, Adriana Pannitteri, Davide Ballardini, Roberto Breda, Sebastiano Somma, Mauro Mazza, Marco Travaglio, Gigi Marzullo, Enrico Varriale, Barbara Di Palma, Mauro Della Porta Raffo, Memo Remigi, Christiana Ruggeri, Luca Abete, Delio Rossi, Stelvio Cipriani, Pippo Pelo, Gianfranco Coppola, Alfonso De Nicola, Massimo Taibi, Enzo Fischetti e maestri d’arte come Mario Carotenuto e Massimo Sansavini.