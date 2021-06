Tramonti: al via i lavori sulla “Strada della Vergogna”. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Quella di oggi sarà un giornata importante per la Costiera Amalfitana: inizieranno i lavori sulla strada provinciale 2. L’arteria che collega la Divina all’Agro nocerino sarnese versa in condizioni pessime ormai da tempo tanto da meritarsi l’appellativo di “strada della vergogna”. Finalmente prenderà il via l’intervento, che gode di un finanziamento da parte della Regione Campania di oltre 3 milioni di euro, che darà un nuovo volto a una delle principali arterie del territorio. Lavori di estrema importanza su un totale di 21 chilometri. L’intervento riguarda la pulizia delle cunette, il rifacimento dei muretti e dei guardrail di protezione e la sistemazione del manto stradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale. I lavori consentiranno di migliorare la sicurezza della mobilità per i residenti e i turisti nazionali e internazionali, che ogni anno affollano la Divina.