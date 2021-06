Tragedia a Cava de’ Tirreni, giovane donna precipita dal balcone e perde la vita

Cava de’ Tirreni. Questa calda giornata di giugno è stata improvvisamente sconvolta dalla tragica notizia della morte di una giovane donna precipitata dal balcone della propria casa sita in Via Onofrio di Giordano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Rossa unitamente alle forze dell’ordine, ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna.

L’intera città è sotto shock per questo tragico episodio ed in segno di lutto e vicinanza alla famiglia il sindaco Vincenzo Servalli ha deciso è stata rinviata la seduta del Consiglio Comunale prevista questo pomeriggio alle 17. L’intero Consiglio Comunale, il Sindaco Vincenzo Servalli e tutta l’Amministrazione comunale, si stringono intorno alla Famiglia colpita dal tremendo lutto ed esprimono il cordoglio e tutta la possibile vicinanza. Nella Riunione dei Capigruppo è stato deciso di rinviare anche il Consiglio Comunale previsto per giovedì 25 giugno. La nuova convocazione del Consiglio Comunale è prevista per venerdì 26 giugno con inizio alle ore 9.30 e saranno trattati entrambi gli ordini del giorno dei due Consigli rinviati.