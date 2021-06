Traffico in Costiera Amalfitana: auto paralizzate da Salerno e Cetara in direzione Maiori. Continuano i disagi dovuti al traffico in Costiera Amalfitana: non appena le misure anti contagio, infatti, sono state allentate, questo grande e sentito problema su è ripalesato in tutta la sua forza.

Questa mattina di martedì 29 giugno 2021, il traffico risulta completamente paralizzato, con lunghi blocchi di automobili da Salerno, in particolare da Cetara, in direzione Maiori, nei pressi di Baia Cavallo Morto.

Automobilisti bloccati anche per ore in lunghe code.