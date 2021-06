Torre Annunziata sotto shock, donna di 75 anni muore in spiaggia. Si indaga

Torre Annunziata. Questa mattina una donna di 75 anni, mentre si trovava sulla spiaggia libera per godersi qualche ora di mare, è stata colta da un improvviso malore. Non si conosce la dinamica esatta di quanto accaduto ma, stando al racconto di alcuni testimoni, la donna stava nuotando nel momento in cui si è sentita male.

Sul posto è giunto immediatamente un’ambulanza del 118 ma purtroppo la 75enne era già deceduta.

Si è reso, quindi, necessario l’intervento dei Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia.