La Penisola Sorrentina ospita il Torneo delle Sirene: i giovanissimi 2006-2007 di 16 squadre provenienti da tutta Italia che si sfideranno per vincere il trofeo e, mentre in campo ieri sono scese le 4 teste di serie Lazio, Salernitana, Benevento e Monza, sul Corso Italia a Sorrento, i ragazzi della Lazio e del Benevento hanno approfittato, dopo la partita, per fare una passeggiata e, per quanto riguarda i giallorossi, di una sosta presso la pasticceria Primavera.