Prosegue il torneo delle Sirene: Lazio, Accademia Roma, Benevento e Salernitana (quest’ultima capace di superare il Monza ai rigori dopo una tiratissima “lotteria”) sono le quattro semifinaliste del Torneo delle Sirene, che hanno dato vita a due infuocati derby oggi pomeggio per garantirsi un posto al sole nella finalissima di domani. E’ finita 5-4 per la Lazio contro gli “amici” giallorossi mentre il derby campano Benevento-Salernitana è terminato con un 3-0 in favore dei Sanniti.