Luigi e Rossella Parlato, vincono alla manifestazione teatrale a concorso “I Corti della Formica” edizione 2021.

dal loro post :

È impossibile descrivere quello che abbiamo provato ieri sera alla Serata di Premiazione della XV edizione de “i Corti della Formica”!

Abbiamo ricevuto un dono, un riconoscimento prezioso per il nostro lavoro e per la nostra passione: il nostro spettacolo “Fore e Dinto, Dinto è Fore” ha vinto il “Premio Gerardo D’Andrea” Miglior Corto e il Premio Speciale Contributo Artistico per le Scene!

Ringraziamo di Gianmarco Cesario che con “i Corti della Formica” ha creato un momento di confronto, unione e condivisione, un’occasione per far ripartire il Teatro, con passi sicuri in equilibrio su un arcobaleno di speranza, come la bellissima Formica disegnata da Clelia LeBoeuf.

Grazie al Teatro CortéSe per la splendida accoglienza e calorosa ospitalità. Ci siamo sentiti subito a casa.

Grazie un universo infinito di volte alla giuria composta da giovani allievi delle scuole di recitazione di Napoli, per averci donato gioia ed emozione che fanno bene all’anima!

Onorati di essere stati premiati da Antonella Morea!

Grazie dia tutti!

Con l’augurio a tutte le compagnie partecipanti di navigare verso mete sempre più luminose e approdare con i propri spettacoli in porti sempre più lontani al di là dell’orizzonte! Vento in poppa a tutti!

Evviva “i Corti della Formica”, evviva il Teatro!

Gian Marco Cesario : Dopo un burrascoso anno e mezzo di chiusura, sembra sia ritornato l’arcobaleno per annunciare un auspicabile sereno.

La nostra formica, splendidamente interpretata da una sensibile e bravissima artista quale Clelia Lebouf, cerca di oltrepassare, in delicato equilibrio, l’arcobaleno di una speranza che ci porterà verso la normalità.

L’appuntamento per la versione 2020+1 è al Teatro CortéSe in Viale del Capricorno (quartiere Colli Aminei) Napoli.

Barattoli Cosmici : Onorati, emozionati e felicissimi! Siamo in Finale! Candidati per: Miglior Corto “Premio Gerardo D’Andrea” Miglior Autore Miglior Regia Miglior Attore

Grazie dia “i Corti della Formica”. Grazie a Gianmarco Cesario per l’opportunità di respirare nuovamente Teatro e di emozionarci quando si spengono le luci. Grazie al Teatro CortéSe per la splendida e calorosa accoglienza. Grazie alla giuria composta da giovani allievi delle scuole di recitazione di Napoli. Grazie al pubblico presente in sala. Grazie dia tutti!

Evviva il Teatro

La giuria composta da cinque giovani allievi provenienti da scuole di recitazione di Napoli, ha espresso le sue preferenze, decretando la cinquina finalista come miglior corto “Premio Gerardo D’Andrea, e le terne per i premi come miglior autore, miglior regia, miglior attrice e miglior attore. Le troverete qui di seguito insieme ai titoli dei quattro finalisti per la giuria popolare Miglior corto -18° C ‘A NENNELLA EDISON VS TESLA FORE E DINTO, DINTO E’ FORE POTRESTI CADERE NELL’ARIA Miglior autore di testo LUIGI PARLATO (Fore e dinto, dinto è fore) FABIO DI GESTO (‘A Nennella) ANTONIO MOCCIOLA (Potresti cadere nell’aria) Miglior Regia ROSSELLA CASTELLANO (Fore e dinto, dinto e’ fore) GEORGIA DE CONNO (Edison Vs Tesla) FABIO DI GESTO (‘A Nennella) Miglior Attrice LIVIA BERTÈ (Potresti cadere nell’aria) ANTONELLA ESPOSITO (Rataratà) FRANCESCA MUOIO (Mamme – le visioni) Miglior Attore MARCO FANDELLI (-18° C) LUCA LOMBARDI (‘A Nennella) LUIGI PARLATO (Fore e dinto, dinto e’ fore) Premio Giuria Popolare I KEN LOVE NIENT’ALTRO CHE LA VERITA’ PAUPAULO’ POTRESTI CADERE NELL’ARIA