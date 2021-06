Spiagge libere a pagamento: una giornata costa 10 euro, a Minori l’ingresso è gratuito solo per i residenti. A parlarne è Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Settanta euro per trascorrere una settimana in spiaggia libera. Da mattina a sera. È la cifra che dovrebbe sborsare chi non risiede a Minori per godersi una giornata di mare sull’arenile libero della “Città del Gusto”, nel cuore della Costiera Amalfitana. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Minori, guidata dal sindaco Andrea Reale , nel pacchetto delle misure specifiche adottate per poter fruire in sicurezza delle spiagge libere. Ad ogni varco d’accesso, il controllo da parte degli addetti, che misureranno la temperatura degli avventori e garantiranno, inoltre, la pulizia e la sanificazione di ombrelloni e sdraio.

Dieci euro al giorno. Saranno diverse le opzioni sulle quali potranno contare i bagnanti che sceglieranno Minori per qualche ora di relax. Per quanto concerne le spiagge libere non attrezzate potranno accedervi gratuitamente i residenti, i proprietari di abitazioni che insistono sul territorio comunale e i “minoresi nel mondo”, come li chiamano da Palazzo di Città. Per le persone che non rientrano in queste fattispecie dovranno pagare 5 euro per ogni postazione a turno, che potrà essere mattutino o pomeridiano: la somma salirà a 10 nel caso in cui si volesse rimanere in spiaggia per l’intera giornata.

Solarium sugli spalti. Prenotazione obbligatoria per tutti, per consentire l’identificazione dei bagnanti nel caso in cui dovessero poi verificarsi eventuali casi di positività al Covid. Ogni stallo potrà ospitare al massimo due persone o i componenti dello stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque persone, rispettando la distanza interpersonale di un metro dagli altri bagnanti. Saranno invece tre le postazioni solarium. Oltre a quella a est del pontile e sulla spiaggia centrale, l’amministrazione comunale ha ricavato un ulteriore spazio accanto al campetto polivalente “Leo Lieto”, al posto degli spalti, dove saranno installate circa 20 postazioni che potranno ospitare 40 persone. In questo caso, a prescindere dal luogo di provenienza, coloro che prenoteranno dovranno sborsare 5 euro a turno.