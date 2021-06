Sosta a peso d’oro in Costiera Amalfitana: aumenti fino al 100% a Vietri sul Mare, allarme anche a Cetara ed Amalfi. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Parcheggiare in Costiera Amalfitana costa sempre di più. Rincari, per quanto concerne il costo della sosta, in diversi comuni della “Divina”. Partendo da Vietri sul Mare, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone ha stabilito le nuove tariffe per la sosta. Praticamente raddoppiato il costo dell’abbonamento per i residenti, che nel 2020 richiedeva una spesa di 15 euro: ora per lo stesso pass sarà necessario sborsare 30 euro. Il doppio. Un rincaro del 100 per cento. Per quanto concerne le attività produttive ed i titolari di partita Iva, invece, il prezzo dell’abbonamento lievita da 60 a 100 euro, così come per i dipendenti delle attività commerciali.

Sarà gratuito, invece, l’abbonamento per i consiglieri comunali, per fini istituzionali, nel parcheggio della stazione. La rideterminazione dei tariffari, ad ogni modo, si è resa necessaria proprio per consentire ai cittadini di Vietri sul Mare e a tutti coloro i quali lavorano nella Città della ceramica di poter rinnovare l’abbonamento. Un surplus importante che andrà a incidere anche su quanti intenderanno scegliere il paese porta della Costiera Amalfitana, visto che Bed & Breakfast e case vacanze dovranno sborsare 230 euro per un solo posto auto.