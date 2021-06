Sorrento. Yacht Paloma nelle acque del Golfo.

Raccontiamo la storia di questo yacht, perché ci permette di parlare di arte e di armatori e contribuire alla storia della navigazione. Achille Lauro , Onassis e Goulandris erano i padroni del mediterraneo nella seconda metà del ‘900. Tutti e tre sono accomunati , all’inizio della loro attività , dall’acquisto di navi Liberty a buon prezzo ,dall’America e dal Canada. Quelle imbarcazioni da carico che gli americani avevano momentaneamente fermato per la seconda guerra mondiale. Quando gli armatori europei andavano a riturarle, trovavano la sala macchine, macchina alternativa, completamente allagata di olio protettivo. I destini e le ricchezze hanno prodotto poi differenti soluzioni. Onassis e Goulandris investirono in un grande yacht ad uso personale, Achille Lauro investi in navi passeggeri come il Roma , il Sidney. Il resto è storia.

Le Paloma (la Colombe, en espagnol) è uno yacht di lusso di 65 m, costruito nel 1965 dal cantiere navale giapponese Ishikawajima-Harima Heavy Industries, e dalle compagnie britanniche Town Heath Ltd. Appartiene dal 2003 al miliardario francese Vincent Bolloré . Il primo committente fu Basil Goulandris , che lo volle a somiglianza del Christina O di 99 metri dell’armatore rivale Aristotele Onassis.

L’imprenditore miliardario bretone Vincent Bolloré lo acquistò nel 2003 per 3,5 milioni di dollari dalla famiglia Goulandris, per farlo ricostruire completamente fino al 2004 come un palazzo galleggiante di lusso in affitto per ulteriori 5 milioni di euro.

Nicolas Sarkozy vi ha trascorso tre giorni, da lunedì 7 a mercoledì 9 maggio 2007 (secondo la rivista Capital7) per una crociera di circa 100 km tra Malta e la Sicilia, il giorno dopo la sua vittoria alle presidenziali francesi nel 2007 e la sua serata di Fouquet il 6 maggio 2007.

A bordo ha soggiornato più volte anche Valéry Giscard d’Estaing (secondo il quotidiano Liberation), invitato dalla famiglia Goulandris, dalla quale Vincent Bolloré ha acquistato lo yacht.

Vassilis P. “Basil” Goulandris (1913 – 27 aprile 1994) è stato un armatore greco e fondatore del primo Museo di Arte Moderna della Grecia, il Museo di Arte Contemporanea Andros.[1] Lui e sua moglie sono morti senza figli e hanno lasciato una collezione d’arte del valore di $ 3 miliardi, che è stata oggetto di contenziosi di lunga data da quando è morta nel 2000.

Era il figlio di Peter J Goulandris e Chrysa Dambassi. Aveva un fratello gemello Nicholas “Nikos” (1913-1983), i fratelli maggiori John (1907-50) e George (1908-1974) e un fratello minore Constantine (1916-1978). Basil Goulandris e i suoi quattro fratelli divennero noti come i “Figli di Peter Goulandris”, e nel 1946 fondarono la Orion Shipping & Trading Co Inc, che fece grandi acquisti di navi costruite negli Stati Uniti e in Canada, da una sede di New York, e Capeside Steamship Co Ltd a Londra.[2]

Acquistarono almeno 50 navi Liberty, e in seguito commissionarono nuove navi cisterna e trasportatori di minerali, dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1953 al 1954, dal Giappone dal 1956 al 1994 e dalla Polonia dal 1983 al 1984. Nel 1958, avevano 82 navi, i secondi più grandi armatori greci.[2] Nel 1970, Orion aveva 54 navi per lo più grandi, ed erano i più grandi armatori greci. Nel 1975, Orion aveva 64 navi, ed era ancora la più grande compagnia di navigazione greca.

Negli anni ’80, solo Basil dei cinque fratelli era ancora vivo e gestiva la United Shipping & Trading fuori dalla Grecia con i suoi nipoti, Peter J. Goulandris (figlio di John P. Goulandris e Maria Lemou), e Peter George Goulandris e Peter N. Goulandris, figli di Nikos Goulandris.