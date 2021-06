Sorrento/Vico Equense: uno sguardo al carabiniere la salva dal marito violento. A raccontarci tutti i dettagli è Antonino Siniscalchi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.



Il turbamento della donna, percepito dal carabiniere in servizio alla portineria della caserma, ha aperto uno squarcio inquietante sull’ennesimo caso di violenza in famiglia. La coppia, residente a Vico Equense, si era recata alla sede della compagnia di Sorrento per chiedere informazioni su una segnalazione telefonica giunta nei giorni scorsi alla stazione vicana dell’Arma. L’uomo, infatti, sospettava che fosse stata proprio la compagna ad aver allertato i carabinieri in seguito ai maltrattamenti subiti nei giorni scorsi. La donna ha implorato più volte il militare di confermare che non era stata lei a telefonare alla stazione di Vico Equense: il tono dimesso e ansioso della donna, il suo sguardo desideroso di comunicare di più, ha messo in allerta il militare, che non si è limitato a rispondere all’insistente richiesta di allontanare i sospetti su una presunta denuncia. Appena la coppia ha lasciato la caserma di via Bartolommeo Capasso, il carabiniere ha allertato i vertici del Nucleo radiomobile della compagnia, che hanno avviato un pedinamento discreto dell’auto sulla quale i due viaggiavano in direzione Vico Equense. Ed è emersa così, chilometro dopo chilometro, una brutta storia di umiliazioni e violenze che si trascinava da almeno otto anni e che ha aperto le porte del carcere per l’uomo, un ventisettenne, arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia.



IL FERMO Le perplessità del carabiniere in servizio, condivise con i vertici del nucleo radiomobile, si sono rivelate fondate: arrivati all’altezza di Sant’Agnello, i carabinieri che li seguivano a bordo di due moto hanno superato l’auto della coppia per bloccarla, dato che non c’erano più dubbi su quanto stava accadendo. Per tutto il tempo l’uomo, pur continuando a guidare, aveva percosso la donna, l’aveva coperta di sputi oltre che di insulti. La vittima, ventiseienne, madre di quattro figli, è stata condotta in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in 20 giorni. Nonostante tutto però non ha voluto presentare denuncia. Alle forze dell’ordine è bastata quella che aveva presentato nel 2013, otto anni fa, facendo scattare un primo arresto. Ma tornato a casa, le violenze del giovane uomo, che a Vico gestisce un’attività legata al diporto nautico, erano riprese, feroci e inesorabili.



GLI INTERROGATORI Dalla richiesta di informazioni all’arresto, è stata una lunga notte di interrogatori e accertamenti che hanno permesso di ricostruire un quadro drammatico. L’uomo è stato condotto a Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. «Ciò che è accaduto a Sorrento ci fa comprendere quanto la giusta e sapiente attenzione da parte degli operatori della giustizia, in questo caso i carabinieri della locale compagnia, sia fondamentale per prevenire la violenza contro le donne ed evitare episodi con epiloghi pericolosi» commenta la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul Femminicidio e la violenza di genere, secondo la quale occorre «puntare sulla formazione di tutti gli operatori della giustizia, della sanità e delle istituzioni pubbliche perché sappiano riconoscere la violenza contro le donne. Resta l’amarezza – prosegue Valente – della mancata denuncia da parte della vittima, che pure in passato aveva denunciato il compagno. Se le donne non riescono a denunciare dobbiamo interrogarci profondamente e capire. Tutta la rete antiviolenza e le istituzioni preposte, tutto il sistema deve diventare più accogliente, più efficiente, maggiormente in grado di comprendere e proteggere chi deve uscire da un percorso di violenza».