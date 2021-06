Sorrento, torna a splendere la fontanina di Marina Grande

Sorrento si veste di nuovo per l’estate in arrivo e procedono i lavori di abbellimento e sistemazione della città con opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Anche la storica fontanina di Marina Grande è stata rimessa a nuovo, come documenta la foto pubblicata da Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento.

La città del Tasso è pronta ad accogliere i turisti e si presenta sempre più bella anche per i suoi residenti.