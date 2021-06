Sorrento, ripulita Piazza della Vittoria e cancellati gli sfregi realizzati con la vernice rossa

Sorrento. Dopo la denuncia di sabato scorso con un post pubblicato da Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, sulla sua pagina Facebook nel quale lanciava l’allarme sullo stato di abbandono di Piazza della Vittoria durante le ore serali e dei mancati controlli che avevano avuto come risultato il verificarsi di attini di inciviltà e vandalismo, c’è stato un intervento che ha riportato all’originario splendore la piazza del Monumento, come la definiscono tutti i sorrentini. E’ lo stesso Francesco Gargiulo ha dare la notizia, corredandola con le foto: « Un ringraziamento a chi ha rimediato, in parte, agli atti vandalici che continuamente offendono la nostra città».