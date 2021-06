Sorrento, riaperto il percorso dei lidi. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha disposto la revoca dell’ordinanza che imponeva l’interdizione al traffico del percorso che scorre alle spalle dello Stabilimento Balneare “Peter’s Beach”, tra gli uffici della Capitaneria di Porto ed il locale deposito (monazzero) posto in prossimità del tratto di spiaggia libera San Francesco adiacente il solarium di proprietà comunale.

Il primo cittadino sorrentino si era trovato costretto a far scattare tale provvedimento nel momento in cui alcuni massi si erano staccati dal fortino Sant’Antonino, finendo lungo il tracciato che consente di raggiungere i lidi della zona. Insomma, si è trattato di un modo di preservare la sicurezza dei bagnanti.

In questi giorni sono stati eseguiti degli interventi di pulizia e ispezione del costone tufaceo soprastante il tratto di strada interdetto, nonché la realizzazione di un’opera provvisionale a protezione dei fruitori della pubblica strada. Pertanto, “al fine di ridurre l’impatto negativo della situazione di pericolo sulla fruibilità dei lidi e del percorso che conduce al porto turistico – afferma il sindaco Coppola – atteso il periodo attuale, nonché nell’auspicio del rilancio dell’economia locale basata sul terziario e già pesantemente penalizzata dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso” tenendo conto che “sono stati già eseguiti gli interventi di messa in sicurezza prescritti dal geologo rocciatore Umberto Del Vecchio” ha deciso di revocare l’ordinanza di interdizione del percorso.