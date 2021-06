Sorrento: questa mattina anche Luigi Di Prisco all’inaugurazione del nuovo Ufficio denunce del commissariato di polizia. Questa mattina, insieme ai primi cittadini della penisola sorrentina ed al questore di Napoli, Alessandro Giuliano, anche il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali dell’Ufficio denunce del commissariato di Polizia di Stato di Sorrento.

Riportiamo di seguito le sue parole:

Questa mattina ho avuto il piacere di salutare presso il Commissariato di Sorrento il Questore di Napoli Alessandro Giuliano figlio dell’indimenticato Boris Giuliano che diede la vita in difesa dello Stato nella lotta a Cosa Nostra. Per me è un onore prendere parte ad appuntamenti simili in rappresentanza del nostro Stato che dobbiamo difendere con ogni forza e mezzo a favore della cosa pubblica. Oggi più di ieri è essenziale lottare tutti per la legalità in quanto i postumi di questa pandemia sotto gli aspetti non sanitari si faranno sentire ancora per tempo e tenere alta la guardia in questa fase è indispensabile!