Sorrento piange la scomparsa dell’Avvocato Antonio Bergamasco

Sorrento in lutto per la morte dell’Avvocato Antonio Bergamasco che lascia nel dolore la moglie Anna Lisa Falanga, i figli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 giugno alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.