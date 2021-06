Sorrento, parte la vaccinazione per il comparto turistico dei ristoratori. L’annuncio di Francesco Schisano . Buone notizie per il settore ristoranti , ma anche agenzie di viaggi e guide turistiche

“Sicurezza” è questa la parola d’ordine per i pubblici esercizi. Ridurre a zero i rischi di contrarre il Covid per gli avventori ed il personale. Quindi rispetto delle distanze, dispenser di gel sanificante, utilizzo delle mascherine, prenotazioni obbligatorie e registro delle presenze. Ma soprattutto immunizzazione.

“Giovedì stipuleremo la convenzione con una società specializzata ed all’inizio della prossima settimana partiremo con le vaccinazioni ai nostri dipendenti”, annuncia Francesco Schisano, presidente dell’Associazione Ristoratori Penisola Sorrentina e titolare del Momò e Marameo , ma anche mezzo positanese . L’iniziativa, realizzata sul modello di quella di Federalberghi, coinvolge anche le agenzie di viaggio e le guide turistiche e sarà aperta alla cittadinanza.

“E’ un grande passo in avanti – ci dice Gaetano Milano della Fondazione Sorrento MSC -, è importante che la Penisola sorrentina accelleri per essere pronti ad accogliere al più presto al meglio tutti i turisti, la cosa va estesa a tutte le categorie”

E’ probabile che già da lunedì, martedì si torni all’ Hotel Vesuvio per i vaccini.