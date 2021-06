Sorrento ospedale situazione precaria , nel reparto radiologia si trova di tutto. Ci si lamenta di problemi di pulizia . Intanto un commento dell’ex sindaco Raffaele Attardi sulla situazione ospedaliera, ricordando che oggi alle 18 c’è la manifestazione per il pronto soccorso a Vico equense assurdamente ancora chiuso, chiaramente i problemi son tanti e complessi

” mentre la sanità barcolla, i reparti sono chiusi, anche a Vico Equense, ambulatori e apparecchiature sono sempre più obsolete, ogni operatore chiede per sé e per i suoi indenni ed emolumento speso non giustificati, non si trova di meglio che mettere all’indice una Professionista che ha avuto il coraggio di denunciare le disfunzioni e chiedere il rispetto degli standard. E si tratta della stessa persona ritenuta così capace qualche mese di avere la responsabilità di ontribuire ad avviare i reparti covid nel disastro ospede di Boscotrecase.

Continua e si estende fra egoismi e paure, l’ignobile gioco dello scaricabarile.

La Sanità e un sistema allo sbando I incapace di fornire prestazioni adeguate e invece di migliorarne i processi si continua a proporre soluzioni mirabolanti come quelle dell’ospedale unico invece di adeguare e razionalizzare l’esistente e si cerca ogni volta di trovare un capro espiatorio..”