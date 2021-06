Sorrento, officiato il primo matrimonio civile del 2021 al Museo Correale

Soorento, officiato il primo matrimonio civile del 2021 al Museo Correale

Sorrento. «Ricominciano gli eventi al Museo Correale» così il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro che ha officiato il primo matrimonio civile del 2021 nella nuovissima sala degli specchi. «Il museo è ancora interessato in parte dai lavori di restauro conservativo che termineranno a fine anno, ma è stata una gioia riaprire ai matrimoni civili e farlo in una sala tanto rappresentativa quanto bella come la sala degli specchi».

«Gli interventi di ristrutturazione, infatti – ha precisato il direttore del Museo Correale Paolo Jorio – hanno consentito di riportare alla luce il lambrino originale presente alle pareti e coperto negli anni ’70. Inoltre si è deciso di snellire l’esposizione, dando ancora più valore alle consolle e agli specchi che caratterizzano questa bellissima sala eventi».