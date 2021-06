Sorrento, nelle ore notturne Piazza della Vittoria terra di nessuno. Occorrono maggiori controlli

Sorrento. Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook pone in evidenza lo stato in cui versa Piazza della Vittoria nelle ore notturne: «Questa mattina alle ore 6.00 come non accadeva da tempo mi sono recato, con la mia “amica” Sofia, giù al “monumento” come noi sorrentini affettuosamente chiamiamo Piazza della Vittoria. Alla presenza di questo indegno spettacolo, mi si è stretto il cuore. O’ Munument da sempre ha rappresentato per noi ragazzini, abitanti del centro storico, una sorta di Luna Park dove si praticavano i giochi della nostra infanzia. Epiche guerre francesi, estenuanti cavall e ben ntuost, lunghi nascondini e qualche volta con l’occhio al Vigile, qualche partita di pallone con relativo inseguimento fino alle scale di Marina Grande. Constatare questi atti di inciviltà mi fa sorgere il dubbio sulla sicurezza urbana. Questa piazza nelle ore serali e notturne è abbandonata a se stessa, bisognerebbe innanzitutto potenziare l’illuminazione, installare telecamere adeguate a un’attenta sorveglianza e istituire un servizio di vigilanza, coordinato tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine. I cittadini e i loro beni meritano rispetto. I nostri Eroi caduti in guerra che sono ivi rappresentati ancora di più. VERGOGNA !!!!! Condividete questo grido d’allarme».