Sorrento, la Prosciutteria italiana ed i “Giovedì di Prosit”

Sorrento. Aperitivi e degustazioni non solo nella canonica fascia oraria del pre-dinner, ma anche nell’happy hour di mezzogiorno. Prosit, winebar e prosciutteria sorrentina nonché punto vendita gourmet, rimane aperto, non stop, dalle 12.00 alle 24.00 Con la riapertura estiva, ai tavoli delle sale interne, ampie ed ariose, si sono aggiunti una ventina di posti a sedere sul Corso Italia pedonalizzato. La carta dei vini e il menu bar sono un tripudio di proposte. Si può scegliere tra centinaia di etichette, con vini provenienti da ogni regione, oppure optare per una delle 8 referenze proposte, di volta in volta, al bicchiere. Ben fornita la lista dei long drinks; oltre 10 varietà di Vodka Premium; distillati da tutto il mondo; gin botanici, nei quali si apprezzano gli effetti della macerazione in alcol di erbe, spezie e radici; una ricca selezione di cocktails, dai classici IBA, codificati dall’International Bartenders Association, alle variazioni targate Prosit, come il “Negroni dello zio”, una rivisitazione dello storico cocktail dedicato al conte Camillo Negroni oppure lo “Spritz summer”, una variante di stagione del classico Aperol Spritz. Gli aperitivi, serviti con un originale amuse-bouche: un piccolo bun con differenti farciture, possono essere degustati anche assieme ai taglieri di formaggi, affettati e salumi, i “must try” del locale. Particolarmente apprezzato lo Special, che vede affiancate due prelibatezze della norcineria: il prosciutto crudo dei Suini dei Nebrodi e uno Jamón serrano di prima scelta. A partire dal 24 giugno, un abbinamento messo a punto ad hoc per i “Giovedì di Prosit”, vedrà servire accanto al Bloody Mary o al Cosmopolitan, un affinato alla vodka, selezionato all’interno della ricca famiglia dei formaggi cosiddetti “spiritosi”, e servito con confetture e frutta fresca di stagione.