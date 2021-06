Sorrento, la Polizia Municipale individua un suv rubato: la Procura indaga

Gli agenti della polizia municipale individuano e recuperano un’auto rubata e poi messa in condizione di circolare attraverso una complessa operazione di riciclaggio. Lo scrive Massimiliano D’Esposito per Il Mattino.

L’articolata attività di indagine ha consentito di identificare il veicolo che presentava un numero di telaio perfettamente contraffatto grazie al lavoro di quelle che gli investigatori considerano «mani espertissime» tanto da rendere praticamente impossibile l’identificazione dei dati originali ai normali controlli.

La vettura in questione è un Suv della Nissan del valore di oltre 20mila euro. Auto che era stata rubata nell’hinterland napoletano e poi «ripulita» attraverso un’abile sostituzione del numero di telaio e la contraffazione di ottima fattura di altri elementi di riconoscimento. Infine, come hanno ricostruito gli agenti del comandante Rosa Russo, l’auto è stata oggetto di una nuova immatricolazione come veicolo acquistato oltre confine. Anche per la nazionalizzazione sono stati utilizzati documenti esteri abilmente falsificati. È così che il Suv è stato immesso nuovamente sul mercato italiano, rendendo impossibile ad un controllo sommario risalire all’effettiva provenienza.L’operazione che ha portato a smascherare il meccanismo di riciclaggio è frutto di una attività di indagine tra varie polizie municipali. Partita dal comando dei caschi bianchi dell’Unione di Terre di Castelli, nel Modenese, ed a seguito di controlli incrociati, grazie anche al contributo degli agenti di San Giorgio a Cremano, si è poi conclusa a Sorrento, dove il veicolo circolava già da qualche tempo. La vettura, secondo gli inquirenti, fa parte di una più ampia e complessa operazione di riciclaggio, pertanto le indagini proseguono sotto la direzione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata allo scopo di individuare gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti e risalire ad altri veicoli rimessi in circolazione con lo stesso metodo. Nel frattempo sono partite le denunce all’autorità giudiziaria per riciclaggio, contraffazione e alterazione di impronta del pubblico ufficio. Per ora nelle indagini risultano coinvolti l’utilizzatore della vettura, la concessionaria dove l’ha acquistata e anche l’agenzia che ha effettuato il passaggio di proprietà. Ma non si esclude che tutti siano stati tratti in inganno dall’ottima contraffazione degli elementi che attestano la provenienza del veicolo.