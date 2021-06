Sorrento, il sindaco Massimo Coppola a Roma per il lancio della campagna “Io viaggio italiano”

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Questa mattina ho avuto il grande onore di presenziare a Roma, in Campidoglio, per il lancio della campagna “Io viaggio italiano” 2021. Un’iniziativa che pone l’accento sull’importanza del turismo sostenibile per rilanciare il nostro paese.

Lo smart tourism da sempre cardine della nostra azione amministrativa e del nostro Modello Sorrento: una visione basata su programmazione, promozione e valorizzazione dei tesori locali. Sono questi gli elementi che vanno di pari passo con un turismo più responsabile che sappia coniugare la tutela dell’ambiente al rafforzamento dell’indotto turistico.

Non posso che essere orgoglioso nel vedere le nostre idee condivise da altre realtà territoriali e prese ad esempio positivo per rilanciare l’Italia dopo le difficoltà della pandemia. Un futuro che a Sorrento abbiamo immaginato tempo fa e per il quale siamo già al lavoro».