Sorrento, il prof Antonino Siniscalchi va in pensione “Da oggi sono docente emerito”

Da oggi va in pensione, come professore del Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento, Antonino Siniscalchi, giornalista decano della penisola sorrentina e firma de Il Mattino di Napoli, principale quotidiano della Campania e del Sud Italia, niente meglio del suo post per fargli gli auguri da Positanonews

DA OGGI SONO DOCENTE EMERITO

In questi ultimi giorni ho riavvolto il nastro della memoria per ripercorre una intensa carriera iniziata con gli scolari della scuola primaria e conclusa con gli studenti della scuola secondaria superiore.

Ho ripercorso come un flashback di emozioni ed eventi che hanno caratterizzato quarantatré anni di una esperienza professionale unica, irripetibile.

Da oggi sono transitato nella schiera dei «docenti emeriti», una definizione più elegante per evitare di affermare che sono in «pensione». Ma, tant’è!

Ho riflettuto molto sulla opportunità di manifestare le tante emozioni che hanno contraddistinto la mia carriera, iniziata nel 1978, con gli ultimi trent’anni al Liceo Salvemini. Ho scelto di tenerle come bagaglio personale blindato del mio itinerario condiviso con centinaia di studenti, ai quali, spero, di aver lasciato un felice ricordo.

Inutile dilungare di parole la sostanza: da oggi sono «docente emerito».