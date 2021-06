SORRENTO. FESTA DI SANT’ANTONIO 2021

Sant’Antonio a Sorrento, intende inequivocabilmente, la casa di riposo, la Chiesa e la località all’imbocco delle scale di via Fregonito. Il 13 giugno in questa chiesa si officia l’eucarestia e si distribuisce il pane di sant’Antonio. La storia di questo luogo è particolarmente affascinante per il mutare delle cose e degli obiettivi e delle destinazioni, la racconta il volume di Pasqualino Ferraiuolo- Chiese e monasteri di Sorrento, da cui traiano il brano che segue. Le foto sono di Lucio Esposito.

Chiesa di S. Antonio. – La Madonna tra il Battista e S. Eufemia Martire nella lunetta superiore S. Francesco che riceve le stimmate ed ai lati sei quadretti illustranti il martiri0 di S. Eufemia (tale tavola è datata 1562).

Chiesa di S. Antonio. – Pietro de Nigrone ( 1548), Trittico, raffigurante la Crocifìssione, S. Eufemia Martire e S. Antonino Abate.

Alle falde del colle S. Antonio si trova la fabbrica di un

antichissimo convento, addossato ad una chiesetta, nella quale,

fìn dal 1483, esisteva una congrega laicale sotto il titolo di S.

Eufemia Martire. Infatti, in tale data, il re di Napoli Ferdinando 1

d’Aragona pigliava in prestito dalla cassa della confraternita 11

once di carlini d’argento, per la guerra contro i pirati che avevano

saccheggiato Otranto.

I confratel I i di detta congrega, nel 1562, cedettero i I vecchio

fabbricato con la chiesa ed il giardino circostante ai Padri

Conventuali di S. Francesco con l’obbligo di ufficiare la chiesa

e di restituire il tutto alla medesima nel caso che non potessero

piu ottemperare all’obbligo.

I frati riattivarono il vecchio fabbricato trasformandolo in

convento, in cui vennero a stabilirsi. In seguito, tale concessione

venne anche confermata dal Parlamento cittadino con atto del

Notaio Giulio Guarracino di Sorrento del 1581.

Molti religiosi, illustri e venerandi per scienza e pietà, vissero

tra le sue mura, come il Beato Bonaventura da Potenza,

oggi venerato sugli altari. Col convento anche la chiesa fu restaurata

e sin d’allora cominciò a chiamarsi di S. Antonio.

Alla congrega di S. Eufemia, nel 1615, si aggregò quella di

S. Pietro Apostolo, forse trasferita dal tempio, oggi distrutto, di

S. Pietro a Crapolla.

Solo così si può spiegare l’obbligo che avevano i confratelli

di S. Eufemia e S. Pietro di portarsi processionalmente al la suddetta

contrada ogni anno nel lunedi in Albis. Tale processione,

che arrivava piu tardi fìno a S. Agata sui due Golfì, verso il

1806, fu del tutto abolita.

Il 20 dicembre 1806 fu ordinata la soppressione del convento

da parte del nuovo re di Napoli Giuseppe Napoleone, e

la chiesa fu elevata a rettoria ed affidata ad un sacerdote che

si interessava anche della congrega che sempre ricordava con

solennità le feste di S. Antonio di Padova e di S. Pietro; mentre,

per un certo periodo di tempo, il giardino circostante fu adibito

a Camposanto. Verso il l 873 si pensò d’istituire un orfanatrofìo

nel diruto fabbricato, ma per mancanza di mezzi tale progetto

fìn( sul nascere.

L’arcivescovo Giuseppe Giustiniani, nel 1886, trasformò il

vecchio convento in mendicicomio per i vecchi invalidi ed abbandonati

e nel 1888, il 4 luglio, chiamò a reggere tale opera