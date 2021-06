Sorrento e i suoi sindaci. Dall’Unità d’Italia ad oggi. Il libro di Donato Sarno presentato al teatro Tasso

Mercoledi 2 giugno 2021 , presso il Teatro Tasso di Sorrento è stato presentato il volume di Donato Sarno ” Sorrento e i suoi sindaci. Dall’Unità d’Italia ad oggi”. Alla presenza di gran parte degli ex sindaci o come è stato detto dei sindaci emeriti. Positanonews ha trasmesso in diretta l’evento sui canali social, ritenendo la cosa di straordinaria importanza. Fabrizio Guastafierro , in veste di moderatore, ha organizzato gli interventi partendo dal Sindaco in carica Massimo Coppola, poi il prof Salvatore Ferraro, accademico Pontaniano, e primo lettore del volume, passando per Desireè Ioviero, organizzatrice dell’intensa giornata e in conclusione la parola all’autore Donato Sarno.

Il sindaco Massimo Coppola , fautore di questa pubblicazione, si è detto soddisfatto e ha ringraziato tutti i presenti e coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita della pubblicazione. Il Prof Ferraro, ha presentato il volume , scendendo fin nei più reconditi dettagli e ponendo in evidenza l’importanza della presenza nel volume ,anche dell’aspetto giuridico evolutivo della figura del sindaco. Fabrizio Guastafierro ha contribuito alla raccolta della determinate documentazione fotografica. Donato Sarno, già noto come studioso e ricercatore presso il Centro di Cultura e Studi Amalfitani, con tante pubblicazioni al suo attivo, ha impersonato, col suo essere della Costiera, la fusione storica del Ducato di Sorrento con quello di Amalfi.

In sala erano presenti i sindaci, Nino Cuomo , Giuseppe Cuomo, Marco Fiorentino, eredi Garzilli e Pinto .