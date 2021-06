Sorrento, continuano le iniziative che premiano la raccolta differenziata

Sorrento, sempre in primo piano per l’ambiente . “Continuano le iniziative che premiano la raccolta differenziata a Sorrento. Dal 5 al 26 giugno, recandosi all’isola ecologica sita in Via San Renato e conferendo almeno 2 KG di plastica, si avrà in regalo una cassetta portabottiglie utile per trasportare le bottiglie di vetro da utilizzare più volte.

“Per questo tipo di iniziative mi sono speso molto nel corso del tempo in quanto ritengo che sia essenziale cercare di ridurre la plastica alla base – Così ha commentato il presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco – , prediligendo materiali come il vetro che possono essere riutilizzati all’infinito, usufruendo delle casette dell’acqua e di altri erogatori pubblici, presenti in tutta la penisola sorrentina, nonchè degli impianti installati sia presso gli istituti scolastici che presso la casa comunale di Sorrento. Con la fine della pandemia speriamo di dare un nuovo slancio e piu’ forza e determinazione a questo virtuoso progetto e confidiamo nella vostra più attiva partecipazione.”

Non solo, sempre per input di Di Prisco, che da anni è attivo e impegnato sul fronte ambientale, si stanno ripristinando le fontanine pubbliche. Davvero un’ottima iniziativa per la Città .