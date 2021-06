Sorrento. Positanonews questa mattina era all’ingresso del Comune in Piazza Sant’Antonino per documentare l’intensa giornata del 2 giugno celebrata con l’associazione “Combattenti e reduci”.

Per l’occasione il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha scoperto – all’interno dell’edificio comunale – un’antica lapide marmorea raffigurante lo stemma cittadino, ritrovata a seguito di un’attività di b bonifica in Via Strettola San Vincenzo nel 2016.

(video di Lucio Esposito – foto di Luigi Di Prisco)