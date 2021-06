Sorrento, auguri a Gianluca Cangiano per il suo diploma conseguito con il massimo dei voti

Sorrento. Oggi è una giornata speciale per Gianluca Cangiano che ha conseguito il diploma presso l’Istituto superiore polispecialistico San Paolo corso SIA (Servizi informatici aziendali) con il massimo dei voti.

Congratulazioni Gianluca per la tua maturità! Ricorderai per sempre questo importante traguardo e quanto sia stato ricco e variegato il percorso di vita che ti ha condotto fin qui. Auguri per il tuo 100/100.