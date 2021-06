Sorrento, assunzioni per 24 vigili. Da domani attiva la nuova Ztl. Ce ne parla Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

I rinforzi tanto attesi sono ormai in arrivo. Il corpo di polizia municipale di Sorrento potrà contare a strettissimo giro su 24 nuovi agenti che prenderanno servizio su strada. Si tratta di “stagionali”, che si legheranno al Comune con un contratto semestrale che non esclude un impiego neppure nel periodo delle festività natalizie. La necessità di implementare le unità a disposizione del comandante dei caschi bianchi Rossella Russo era stata segnalata a più riprese anche dalle organizzazioni sindacali che tuttora intende ricevere garanzie pure sulla possibile rotazione degli incarichi.

Sì, perché il Csa – il coordinamento sindacale autonomo attraverso il delegato locale Raffaele Esposito – ha deciso di rivolgersi nuovamente al sindaco Massimo Coppola e al comandante Russo segnalando che diversi dipendenti del comando proseguono da tempo a osservare mansioni, in ufficio, di carattere amministrativo.

Nei mesi scorsi, l’amministrazione aveva concesso il proprio benestare alla selezione per comporre una graduatoria ex novo della polizia locale. L’avviso pubblico venne preso d’assalto dai candidati, oltre quattrocento. In prevalenza, aspiranti al contratto originari della penisola sorrentina e residenti nella provincia di Napoli. Non mancano però istanze trasmesse da Messina, Catanzaro, Catania, Bari, Segrate o Faenza. Nel dettaglio, il Comune di Sorrento – che ha composto la graduatoria – ha sbloccato le assunzioni stagionali, con contratto di sei mesi, prorogabili.

I neo dipendenti rientrano nella categoria C con posizione economica C1 e rapporto a tempo pieno o parziale a seconda ovviamente pure delle esigenze del comando dei caschi bianchi.

Detto ciò, ora è auspicabile – a detta pure dei rappresentanti sindacali – che possano essere attivate le procedure per consentire una rotazione tra agenti in strada e coloro che sono demandati a occuparsi di incarichi di tipo amministrativo negli uffici del comando di corso Italia.

Intanto, il comandante Russo ha firmato l’ordinanza con cui dispone le prescrizioni per l’isola pedonale estiva in particolare in centro. Da domani e fino al prossimo 22 ottobre, dalle 1930 a mezzanotte nei feriali e dalle 10 alle 13 e dalle 19.30 a mezzanotte nei giorni festivi, in piazza Tasso metà carreggiata (quella lato monte) diverrà zona a traffico limitato con circolazione consentita esclusivamente a mezzi di soccorso, forze dell’ordine, diversamente abili o di linea pubblica.

Non solo, gli autobus con lunghezza inferiore a 7,65 metri e larghezza pari o inferiore a 2,4 metri provenienti dal porto o da via Correale possono proseguire in via alternativa anche lungo viale Caruso per seguire la direttrice via Fuorimura/via Atigliana.