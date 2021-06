Sorrento, alla spiaggia di San Francesco accesso esclusivo per anziani e residenti 

Destinare alla fruizione degli anziani di Sorrento la piattaforma solarium della spiaggia di San Francesco, a Marina Piccola, e a quella dei residenti il relativo arenile. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata questo pomeriggio dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

L’utilizzo del solarium sarà consentito, in via gratuita ed esclusiva, nel periodo compreso dal 7 giugno al 30 settembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, ai soci del Centro Diurno Polifunzionale “Luigi Fattorusso”, per attività balneari e cure elioterapiche, mentre l’accesso all’arenile viene destinato, per lo stesso periodo ed orari, a tutti i residenti nel Comune di Sorrento.

“Abbiamo voluto offrire ai nostri anziani, in particolare, e a tutti i residenti, in generale, la possibilità di potere trascorrere qualche ora a mare – spiega il sindaco Coppola – E’ il nostro piccolo contributo a favore di tanti concittadini e famiglie, per aiutarli a superare questo periodo di affanni e ristrettezze causate dal Covid-19”.