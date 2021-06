Sicurezza. Questore di Napoli e sindaci della penisola sorrentina, all’inaugurazione del nuovo Ufficio denunce del commissariato di polizia

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha presto parte questa mattina, insieme agli altri primi cittadini della penisola sorrentina alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali dell’Ufficio denunce del commissariato di Polizia di Stato di Sorrento. All’evento ha preso parte il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, accolto dal dirigente del locale commissariato, il vice questore aggiunto Nicola Donadio.

“Ancora una volta si attua la sinergia istituzionale tra Comuni e forze dell’ordine impegnate nel presidio del territorio – ha dichiarato il sindaco Coppola – La visita del questore Giuliano rappresenta un segnale importante, oltre che un grande onore per le nostre comunità. Con lui e con tutto lo staff della Questura siamo in stretta collaborazione per l’organizzazione dell’appuntamento del G20 che ospiteremo ad ottobre, così come in altre iniziative che ci vedono impegnati nella promozione del territorio”.