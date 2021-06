Sedicenne diffida il padre no-vax e si vaccina

“Non voglio ucciderti con i vaccini, non lo permetterò mai”. Per nessuna ragione il padre avrebbe fatto vaccinare contro il Covid la figlia di 16 anni, di Firenze, affetta da una grave patologia. Viola (nome di fantasia) gli aveva telefonato per chiedergli di firmare il consenso informato per permetterle di immunizzarsi contro il Coronavirus (per cui serve il consenso di entrambi i genitori), ma l’uomo, un convinto no vax, ha dato risposta negativa. Ed è a quel punto che la madre della giovane si è attivata chiedendo aiuto all’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, come racconta Repubblica.