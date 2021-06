Scurati dopo le parole di De Luca se ne va “Sono un uomo libero”, Fondazione Ravello ancora nel caos. Fra dieci giorni comincia il Ravello Festival senza il Presidente della Fondazione Ravello, alla fine, le dimissioni arrivano dopo la diretta Facebook del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha in pratica sconfessato le scelte di Scurati di voler invitare Saviano e Speranza al Ravello Festival, cosa sulla quale Scurati non si è mai espresso, dopo le anticipazioni di Positanonews. E’ un vero peccato ora la manifestazione più importante della Costiera amalfitana è di nuovo acefala, ovviamente si farà l’ennesimo commissario, almeno senza finzione dipenderà tutto dal Governatore come volevasi dimostrare. Dopo tantissimi interventi di elogio a Scurati la mancata conferenza stampa e le sue dimissioni non hanno ancora provocato una reazione, solo un assordante silenzio.