SCONTRO FRA MOTO SULLA S.S. 163 , ECCO COME E’ ANDATA

Appena avvenuto un incidente stradale sulla S.S. 163 presso il chilometro 6, nel territorio di Piano di Sorrenvo verso Positano sulla Costiera amalfitana . Si tratta di uno scontro fra due motociclette intorno alle 18:30 di giovedì pomeriggio, le moto in questione sono una Honda ed una KTM, schianto che probabilmente è avvenuto per una perdita di controllo di una delle motociclette che ha impattato contro l’altra che stava fermandosi in una piazzola dove c’è il classico tipico ambulante con i limoni , fortunatamente nessuno dei due piloti è ferito gravemente.