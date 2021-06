Scarico acque reflue in spiaggia a Minori

Ieri con un comunicato i consiglieri d’opposizione Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo del gruppo “Minori per tutti” hanno denunciato uno scarico d’acque reflue alla spiaggia centrale della città conosciuta come la “Città del gusto” per la manifestazione “Gusta Minori” ma anche sede di una Villa Romana. Fulvio Mormile, sempre consigliere d’opposizione, ha postato su facebook un video per mostrare una situazione a dir poco incresciosa. L’estate è vicina e residenti e turisti affolleranno presto le spiagge. Minori non è solo però una località balneare ma anche visitata per il “Sentiero dei limoni”, conosciuto anche grazie a un social come facebook.

Una foto postata dal vice sindaco Sergio Bonito mostra un giubbino che avrebbe ostruito una pompa di sollevamento dell’impianto di depurazione di Minori. Ad accertarlo è la ditta che gestisce l’impianto l’Etica spa. Le pompe necessitano a quanto pare di una manutenzione costante. L’augurio è che il problema non si ripresenti. Già negli anni scorsi si erano verificate denunce simili.

Valeria Civale