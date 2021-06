Scala, dal 1 luglio riapre Ceramiche Casola!

La Factory e Showroom situata a Scala – Amalfi Coast, in Costiera Amalfitana, di Ceramiche Casola, il Brand Made in Positano noto in tutto il mondo per la produzione di ceramiche artistiche, finalmente riaprirà giovedì primo luglio!

Una ditta che, difatti, riesce a rendere più belle le case degli italiani e del Mondo in generale, dando la possibilità di esportare un po’ di fascino di Positano e della Costiera Amalfitana, soprattutto attraverso i suoi splendidi tavoli in pietra lavica.

Quella di Scala è una struttura studiata nei minimi dettagli per allietare la vista dei clienti, con un panorama mozzafiato. La struttura, inoltre, è dotata di ampio parcheggio (e anche qui è possibile scorgere dei dettagli artistici davvero non indifferenti, come dei pannelli in pietra lavica finemente decorati e rappresentanti le città più belle d’Italia).

Ceramiche Casola è un’azienda a conduzione familiare che insegue da generazioni un sogno: “quello di rendere più belle le case in Italia e in tutto il mondo esportando un pezzo di bellezza di Positano e della Costiera Amalfitana”.

La loro raffinata arte nasce nel paesaggio artistico e pittoresco della Costiera Amalfitana rispecchiandone la bellezza con la missione di mantenere viva nei secoli l’antica tradizione ceramica della Costa d’Amalfi.

Un lavoro tutto incentrato sulle esigenze del cliente per illustrare le opere d’artigianato di altissima qualità disponibili, frutto dell’estro e della maestria di artisti esperti.

Ceramiche Casola

Viale dei Cavalieri di Malta, 12

84010 Scala (SA) Amalfi Coast

Tel. 089 857685

https://www.ceramichecasola.com/it/