Sarno piange la prof Susy Buonaiuto , aveva solo 38 anni

Sarno , Salerno . “Ora sei libera da sofferenze. Vola via anima Bella”. Sono le parole che il marito ha dedicato alla sua donna. La prof Susy Buonaiuto, di 38 anni, morta per un terribile male a Sarno. Aveva provato con tutte le sue forze per il suo bimbo di poco più di un anno. E l’amore per il marito, Mario Tescione. Ma non ce l’ha fatta. Alla sua morte il marito le ha dedicato dei versi in cui ha racchiuso la drammatica esperienza della donna nell’ultima fase della sua vita. Il dolore nelle parole del marito Mario: “Ora sei libera amore mio Libera da sofferenze Libera dai medici Libera da trasfusioni e da aghi Anima bella. Finalmente un po’ di pace per te. Danne anche un po’ a noi che restiamo La morte ti ha reso bella. Finalmente ti vedo riposare. Senza dolori. Senza pianti. Serena…quasi naturale. Oggi sei la donna più bella del mondo. Finalmente, amore mio, finalmente. Sarà strano dirlo ma sono contento perché so dove sei…sei nell’aria che respiro, nel vento che mi accarezza, nella lacrima che mi bagna, nel sorriso di nostro figlio, nelle sue forte mani che mi abbracciano”. Un dolore intenso a cui si è unita l’intera comunità di Sarno.