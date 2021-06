Sant’Agnello, vicenda Marinella. Duro post di Sagristani contro Lotito M5S, intanto mare sporco

Sant’Agnello, vicenda Marinella. Duro post di Sagristani contro Lotito M5S. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, senza nominarlo, attacca duramente Rosario Lotito. Sembra che si faccia riferimento alla vicinanza delle opposizioni al titolare ( cosa che fa pensare a un contrasto con Sagristani, visto che in passato era il contrario, le opposizioni attaccavano il sindaco ritenendo che favorisse il privato, ndr ) . In tutto questo bailamme di post fra accuse e contro accuse poco si capisce del problema della chiusura della spiaggia . Speriamo che i toni diventino più moderati da parte di tutti. Quando si alzano i toni non si capisce molto, ma sia qui che a Sorrento, Massa Lubrense, Vico equense non mancano i problemi per la gestione delle spiagge. Dal gruppo facebook della Grande Onda intanto interessanti post, uno di Laura Cuomo, che abbiamo già pubblicato, ma anche altri che denunciano il mare sporco. Ebbene bisognerebbe mettere questo in chiaro, cosa fa l’amministrazione per la libera fruibilità delle spiagge ai cittadini , ricordiamo che Positano addirittura da gratuitamente i lettini su un lido, grazie a una sponsorizzazione privata , che ha avuto ovviamente il ritorno in termini di pubblicità, a tutti i residenti. Problema a parte è il mare sporco