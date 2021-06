Sant’Agnello: spiagge Marinella e Santa Caterina polemiche del M5S, Sagristani “giravolte” Aponte “Vicino ai cittadini”

Sant’Agnello: polemiche del Movimento 5 Stelle sul regolamento delle spiagge. Comincia in maniera infuocata l’estate di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, con le polemiche sulle spiagge da parte del Movimento 5 Stelle: secondo l’opposizione, infatti, dovrebbe esservi l’apertura a libero accesso lungo la discesa della Marinella, ma c’è allo stesso tempo bisogno di controlli per far rispettare le norme anti Covid e quindi con l’apposizione dei cancelli . Sagristani su Agorà parla di “giravolte” “Prima volevano aperto il cancello, ora chiuso ..”

“Era stata fatta una commissione per trovare una quadra. Mauro (Marinella), si era impegnato a mettere dei lettini e delle postazioni gratuite per le persone meno abbienti di Sant’Agnello, si era messo a disposizione per gestire eventualmente l’ingresso nella spiaggia pubblica, perché ci sarebbe bisogno di qualcuno che prenda la temperatura e controlli il distanziamento. Sono tutte cose che al momento non vengono fatte. Avrebbe anche realizzato un bagno chimico ed una fontanella per le persone che scelgono la spiaggia pubblica a sue spese, insieme a quello del Cocumella. Ma il sindaco chiedeva che dovesse retrocedere da un contenzioso che c’era sull’ascensore – ci ha detto Fabio Aponte -. Quando facemmo l’interrogazione parlamentare è perché all’epoca il cancello veniva tenuto chiuso, in quanto il controllo era della protezione civile e non di Mauro, dunque gli orari non erano definiti. Noi facemmo l’interrogazione perché l’accesso alla Marinella doveva essere garantito. Però che ci sia qualcuno che vuole scendere di notte, in una strada impervia e senza luci, è una cosa da evitare. Quello che mi interessa è che la gente possa scendere in spiaggia in orari garantiti, siamo vicini ai cittadini e alle loro esigenze, quello che dovrebbe fare l’amministrazione comunale senza costringerci a fare interrogazioni per affrontare l’evidenza “.

Polemiche che si estendono anche alla spiaggia di Caterina, per la gestione affidata al Katarì, questa volta da Stylo24 di Simone Di Meo che contesta l’assegnazione del Katarì e anche i lavori fatti Sono, infatti, stati spesi 16.300 euro per i «lavori di sistemazione della spiaggia libera in località Marina del Cassano» ( termine fra virgolette, ma ci risulta che San’Agnello sia Santa Caterina, mentre Marina di Cassano è Piano di Sorrento , ndr ) . La società è stata contattata, tramite una procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Mepa, (Mercato pubblica amministrazione) che ha visto, da parte della ditta della provincia di Salerno , l’applicazione di uno sconto del 5 per cento sull’importo iniziale e questi dovrebbero durare 10 giorni.

La spiaggia libera, per contratto, dev’essere presa in carico dalla società vincitrice dal bando di affidamento dello stabilimento attrezzato Katarì che ne cura la gestione e la pulizia e ne assicura l’ingresso gratuito. Per questo il giornalista si chiedeva se non fosse possibile che questi venissero messi a carico del gestore per risparmiare soldi pubblici.

Ci fanno sapere che sono lavori non temporanei e quindi rappresentano un’utilità pubblica e non solo per il privato che ha avuto anche a che fare con le problematiche del Covid.

Come riporta De Meo il Katarì, con la società Mask, doveva dei canoni al Comune poi nel dicembre 2019, nei giorni che vanno dal 21 al 23, si scatena una vera e propria tempesta nel golfo di Napoli che danneggia seriamente le strutture dello stabilimento rendendolo quasi inservibile. Di fronte a questo disastro, la Masck srl invia allora all’Ente, guidato da Piergiorgio Sagristani, una singolare proposta via pec: chiede una conciliazione davanti a un organo di mediazione della penisola sorrentina. In pratica, la Masck srl propone un accordo che sostanzialmente punta a compensare l’importo del canone non pagato (pari a 93mila euro Iva compresa) con i lavori di ripristino per la mareggiata (per un totale di 151mila euro Iva compresa) di cui si dice disposta a farsi carico, si raggiunge una conciliazione poi si prosegue con botte e risposte .

Riteniamo che gli imprenditori hanno subito già molti danni dal Coronavirus Covid-19 e la questione è talmente complessa che non ci sentiamo di avventurarci in un giudizio, se ci sono stati errori saranno gli organi giudicanti a intervenire ( Corte dei Conti a Napoli, Tar Campani, Procura di Torre Annunziata etc ) . Fatto sta che non c’è un solo comune in Penisola Sorrentina dove sia tutto rose e fiori sulle marine, anche a Positano e Massa Lubrense fino a Vico Equense guerriglie, si salvano , a quanto pare , almeno sembra, Piano e Meta . Ci auguriamo che la stagione prosegua nel migliore dei modi, che si facciano lavorare quante più persone possibili e si tenga conto dei residenti ovviamente .

Anche qui, come a Sorrento, auguriamo buon lavoro a tutti e tanta serenità