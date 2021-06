Sant’Agnello è Covid free, l’annuncio di Sagristani . “Oggi compiamo un altro passo verso la normalità, verso un tempo che ci sembrava negato e che ora torna ad essere nostro: il tempo della socialità, il tempo della condivisione, il tempo della felicità.

Sant’Agnello è Covid free!

Grazie per aver partecipato a questa impresa collettiva, che ha richiesto sforzi e responsabilità e che continua a richiedere rigore ed attenzione.

Sono fiero di quello che insieme, cittadini ed istituzioni, siamo riusciti a realizzare. E sono orgoglioso di guidare questa comunità!”

La buona notizia dal primo cittadino della Penisola Sorrentina Piergiorgio Sagristani, ma a breve anche Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense e tutti i comuni del comprensorio arriveranno a zero contagi per il Coronavirus Covid – 19 e per luglio si prevede di superare il 50% della popolazione anche grazie alle linee della Regione Campania dopo Capri e Ischia di pensare al comparto turistico, speriamo bene e un in bocca al lupo e un abbraccio a tutti i santanellesi da Positanonews

Qui sotto l’ultimo report vaccini del 31 maggio