Sant’Agnello, ancora cancelli per recintare il mare. Le parole di Rosario Lotito

Sant’Agnello. Riportiamo il post pubblicato da Rosario Lotito sul suo profilo Facebook: «Il comune di Sant’Agnello ci riprova, ha fatto blindare l’accesso alla spiaggetta piccola della Marinella dalla quale si accede dalla scogliera libera. Questi signori proprio non ce la fanno a comprendere che il mare non può e non deve avere barriere non capiscono, o fanno finta di non capire, che non può essere resa privata una spiaggia, piccola o grande che sia.

Quello di riservare un bene demaniale ad uso esclusivo dei clienti dell’albergo soprastante è un abuso che non può essere accettato. Passerelle recintate per consentire ai clienti dell’albergo di accedere al solarium posto sulla punta della scogliera libera, dove tra l’altro i lavori per ripristinare i danni causati dall’ultima mareggiata sono stati pagati con soldi pubblici, rappresenta una vergogna sociale inaccettabile, come a dire noi siamo noi e voi non siete un c….

Ecco come quest’amministrazione tratta i cittadini di Sant’Agnello, e poi hanno anche il coraggio di postare foto del ripristino della scaletta che dalla scogliera consente di accedere al mare, scaletta tra l’altro, costruita da un privato e non dal comune.

Informerò la capitaneria di porto per accertare la legittimità di questo vergognoso atto».