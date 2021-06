Sant’Agnello allo sbando, il post di Lotito sulla Marinella . Le segnalazioni dei lettori fra scarafaggi, lavori notturni e acqua che scorre

Ecco il post di Rosario Lotito referente Movimento Cinque Stelle per la Costa di Sorrento

Ieri, domenica 27 giugno i cittadini di Sant’Agnello che volevano trascorrere una tranquilla giornata al mare presso la scogliera libera della marinella, senza dover spendere una fortuna, hanno avuto l’amara sorpresa di trovarla invasa da persone provenienti da fuori penisola che, irrispettosi delle norme di civiltà più elementare, hanno occupato in maniera selvaggia la maggior parte dello spazio in barba alle norme anti Covid.

Vorrei segnalare ai nostri competentissimi, si fa per dire, amministratori, nel caso se ne fossero dimenticati, che sono ancora in vigore le modalità operative dello scorso anno per quanto riguarda il contenimento della trasmissione del COVID, quindi numero contingentato di utenti, distanziamento sociale, tracciamento e controllo del territorio.

Ma purtroppo al comune di Sant’Agnello gli amminitratori sono occupati a risolvere le loro beghe legali e ad abbandonare il nostro paese impedendo ai residenti di Sant’Agnello di poter usufruire di un loro bene e di un loro diritto di trascorrere una tranquilla giornata al mare….

Segnalazioni sugli scarafacci

Sant’Agnello. Una nostra lettrice ci scrive segnalando un’anomala e preoccupante invasione di scarafaggi nel centro della città. Lei abita in Via Balsamo e da alcuni anni continua a ritrovarsi questi insetti sul proprio terrazzo nonostante viva al quinto piano ed a nulla sono serviti i numerosi esposti inoltrati ad amministratori di condominio e privato.

La situazione è divenuta insostenibile anche perché ci si ritrova costretti a vivere chiusi in casa per evitare che gli scarafaggi possano entrare nell’appartamento.

Speriamo che al più presto si possa provvedere a risolvere questa incresciosa situazione ridonando serenità agli abitanti della zona.

Segnalazioni su Lavori notturni sul Corso Italia e poi su acqua che scorre in Via Gargiulo, per intenderci verso l’Housing Sociale, fra la farmacia Palagiano e il Cimitero.

vorrei sapere ma a via M. B. Gargiulo quella perdita d acqua sull’asfalto dopo la curva prima dell’housing, quando hanno intenzione di provvedere a ripararla???

Vi ringraziamo per le segnalazioni ma rivolgetevi con mail e pec al Comune e agli organi competenti .