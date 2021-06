San Giovanni battista, gli auguri da Gaspare Apicella in Costiera amalfitana . Oggi, 24 di giugno, scenna ‘o trave ‘e fuoco a mare . Il primo giorno in cui noi adolescenti potevamo iniziare i bagni di mare ( a Minori alla spiaggia destinata per i maschietti, quella dello scoglio “tunno”, sotto l’abitazione del medico Mansi)

E si festeggia anche san Giovanni: I nostri auguri a Giovanni Puopolio, presidente del gruppo Turismio di Confindustria Salerno; a Gianandrea Savinelli, AD di ALI ed altro dell’imprenditiore di origini ravellesi Lombardi; del prof. Giovanni Camelia, amalfitano; dell’avv. Giovanni Torre, politico amalfitano, del prof. Giovanni Anselmo, dell’avvovato Giovanni Maria di Lieto, di Giannino d’Auria edia mia moglie, Giovanna Pisani

auguri per il compleanno al dr. Luigi Frezza

A questi auguri aggiungiamo quelli a Giovanni, il figlio del presidente di Positanonews Antonino D’Urso e dell’amministratrice Maria Amendola, di Giovanni Russo, fotoreporter di Tramonti giornalista con Positanonews, Giovanni Farzati e tutti i Giovanni o Giovanna