Salerno, nel fine settimana sarà rimosso il senso unico alternato lungo la SS18/var “Cilentana” ad Agropoli

CAMPANIA, ANAS: A PARTIRE DA QUESTO WEEKEND VERRA’ RIMOSSO IL SENSO UNICO ALTERNATO PRECEDENTEMENTE ISTITUITO LUNGO LA SS18/VAR “CILENTANA” AD AGROPOLI (SA)

la decisione congiunta è stata assunta a seguito di un incontro tenutosi questa mattina presso la Prefettura di Salerno

il provvedimento era stato adottato, in corrispondenza di un muro di contenimento, in relazione ad un’Ordinanza Comunale e verrà eliminato conseguentemente alla revoca di tale Ordinanza

Si è tenuto questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, un incontro finalizzato a definire le azioni da intraprendere in merito all’attuale senso unico alternato istituito tra il km 104,450 ed il km 104,550 della SS18/VAR “Cilentana”, ad Agropoli (SA); il provvedimento è attivo dallo scorso giovedì 24 giugno a seguito di un’Ordinanza Comunale, resa poi efficace da Anas su strada, in corrispondenza di un muro di contenimento attiguo alla statale.

Alla riunione – presieduta dal Prefetto di Salerno – hanno partecipato rappresentanti della Regione, della Provincia di Salerno, di Anas, del Comune di Agropoli e dell’Anci.

In relazione alla necessità di garantire una maggiore fluidità della circolazione, in particolare durante l’attuale periodo estivo, è stata concordata la rimozione del senso unico alternato già a partire dal prossimo fine settimana, in relazione alla revoca della precedente Ordinanza Comunale.

Durante il Tavolo, Anas e Comune di Agropoli si sono altresì resi disponibili a collaborare per incrementare il più possibile la presenza di personale, impegnato nei monitoraggi dell’opera in questione e per attivare, se necessario, eventuali verifiche.

Sono previsti, inoltre, ulteriori sopralluoghi congiunti atti a definire le successive azioni da intraprendere per la messa in sicurezza del muro, di proprietà privata.