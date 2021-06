Salerno, movida sicura con i servizi interforze e pattuglie nei centri storici.

Nella provincia di Salerno sono stati intensificati i controlli in questo fine settimana con l’impegno di tutte le forze dell’ordine, nei servizi di ordine pubblico, per garantire la sicurezza della “movida” e per vigilare sul rispetto delle regole previste dalla c.d. “zona bianca”.

I servizi di vigilanza sono stati svolti negli spazi aperti al pubblico e nei luoghi di maggior aggregazione della provincia, attraverso l’Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con la Polizia Municipale di Salerno e con la Polizia Provinciale.

L’attività specifica suindicata delle forze dell’ordine è stata concentrata ad impedire assembramenti, far osservare i comportamenti previsti dalla normativa “Anti Covid19” ed evitare possibili episodi di degenerazione della movida in modo da prevenire la diffusione del contagio e garantire la serena fruizione dei centri urbani.

Il piano d’intervento “interforze” ha consentito di raggiungere, nell’ultimo fine settimana, i seguenti risultati operativi:

nr. 7624 persone controllate;

persone controllate; nr. 4067 veicoli controllati;

veicoli controllati; nr. 1143 esercizi pubblici controllati.

Nei centri storici è stata predisposta un’attenta presenza di pattuglie, anche in borghese, di tutte le forze dell’ordine, per evitare il verificarsi di comportamenti illegali che possano sfociare in risse.

I servizi specifici a tutela della sicurezza della “movida” e della prevenzione della diffusione del contagio continueranno anche nella giornata di oggi, domenica 27 giugno, con particolare intensità nella fascia oraria serale.