Salerno, dopo la tragedia in autostrada il saluto: “Ciao Tommy, sei in cielo con il tuo papà”

Poi ha preso la parola il suo amico Andrea, con il quale condivideva gli studi per il concorso notarile. «Ci siamo sentiti per l’ultima volta giovedì scorso e mi parlasti del battesimo che stavi organizzando per tuo figlio Gabriele, assieme alla tua compagna Marianna. Poi la telefonata di tua sorella che mi ha sconvolto. Ci siamo sempre sostenuti nei momenti critici. Quante belle serate abbiamo trascorso. Eri diventato padre e avevi un grande senso di responsabilità essendo molto legato alla tua famiglia. Questo è solo un saluto, nulla finisce qui. C’è Gabriele che è il tuo seme, continuità di te sulla terra ».

Particolarmente toccanti anche le parole di don Peppino il quale ha voluto che la messa si svolgesse nella sua comunità a Scafati. Lui aveva incontrato Tommaso non molto tempo fa. «Una vita spezzata troppo presto è sempre un’ingiustizia. Però dobbiamo ringraziare il Signore per la vita che ha dato a ciascuno di noi. Tommaso riusciva a vedere il bello del mondo, questo è tipico delle anime candide. Ora affidiamo Tommaso alla mamma celeste, è accanto a suo padre mentre noi qui piangiamo per il dolore del distacco mentre loro sono in cielo con gli angeli. Che tutti abbiano come Tommaso il suo dono più grande, quello di carpire il meglio dalle persone». Un lungo applauso, da parte delle oltre 200 persone presenti in chiesa, ha salutato l’uscita del feretro. Una vita spezzata troppo presto e in maniera quanto mai balorda.